Bugün hava nasıl olacak?

Bugün havanın kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artması beklenirken, batıda ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 10
İstanbul: Parçalı bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17
Adana: Parçalı bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
Erzurum: Çok bulutlu, kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 13

Kaynak: İHA

Etiketler
Hava Durumu Meteoroloji yağmur Sıcak Hava
Malatya'da deprem Malatya'da deprem
Ünlü otel devi iflasın eşiğine geldi! Türkiye'nin en çok konuşulanları arasındaydı Ünlü otel devi iflasın eşiğine geldi! Türkiye'nin en çok konuşulanları arasındaydı
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Kuyumcular artık satın almıyor! 81 ilde geçerli yeni uygulama Kuyumcular artık satın almıyor! 81 ilde geçerli yeni uygulama
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum: 'Bir ankette 10 kişi farkla önde' Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum
'Ekmeğimizi yiyen it': Yılmaz Erdoğan çılgına döndü 'Ekmeğimizi yiyen it': Yılmaz Erdoğan çılgına döndü
Bekir Bozdağ: Erken seçim kararı çıkarsa Erdoğan üçüncü kez aday olabilir Bekir Bozdağ: Erken seçim kararı çıkarsa Erdoğan üçüncü kez aday olabilir
DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal: 1 Nisan'da farklı bir Türkiye'ye uyanacağız, taşlar yerinden oynayacak '1 Nisan'da farklı bir Türkiye'ye uyanacağız, taşlar yerinden oynayacak'
Mansur Yavaş tarih verdi: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, yaşananları açıklayacağım 'Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, yaşananları açıklayacağım'