Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 13

Kaynak: İHA