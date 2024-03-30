Mahmut Tanal'dan Mardin'in tarihi bölgesinde çöken yolun onarılmamasına tepki

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde, turistlerin uğrak yeri olan, geçişlerin yoğun olduğu Birinci Cadde’de çöken yolun yaklaşık bir haftadır onarılmamasına tepki gösterdi.

Mahmut Tanal'dan Mardin'in tarihi bölgesinde çöken yolun onarılmamasına tepki

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ''Eski Mardin'' olarak bilinen tarihi ve turistik yapıları içinde barındıran Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde, turistlerin uğrak yeri olan, geçişlerin yoğun olduğu Birinci Cadde’de çöken yolun yaklaşık bir haftadır onarılmamasına tepki gösterdi.

"BAKANLAR NEREDE?"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Mardin’de turizm sezonunun 10 gün sonra başlayacağını belirterek, kabine üyelerinin AKP adayları için sahaya indiğini hatırlattı.

Tanal, ''Bakanlar nerede? Bakanlar mekik dokuyor. Yok efendim Mardin’e geliyor, Şanlıurfa’ya gidiyor, İstanbul’a gidiyor. Gözünüz burayı görmüyor mu? Ey Ulaştırma Bakanı. Ey Çevre Şehircilik Bakanı. Yani Cumhurbaşkanı işi gücü bırakmış, işte İstanbul seçimi, İstanbul seçimi... Burada işte Mardin’i görün. Vatandaşın hayatı tehlikede'' dedi.

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