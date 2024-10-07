Mahkemeden Karar Çıktı: Engin Polat'a Hapis Cezası

Komşularını darp etmek suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Dilan Polat hakkındaki dava ise düşürüldü.

Mahkeme Engin Polat'ın cezasını erteledi. Atayeter'in avukatları, mütalaaya karşı bir diyecekleri olmadığını ifade ederek, "Taraflar uzlaşmışlardır. Davanın düşmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki, "hakaret", "yaralama", "tehdit" suçlarından mağdur Atayeter'in şikayetini geri çektiği gerekçesiyle davayı düşürdü.

Engin Polat hakkında ise, "gece vakti birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası kararı verildi.

DAVANIN GEREKÇESİ NEYDİ?

İstanbul Çekmeköy’de 2 Haziran 2023 günü Engin Polat ve Dilan Polat çifti park yeri yüzünden komşuları Metin Atayeter ile tartışmıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce darp edilen Metin Atayeter, Polat çifti hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Atayer’in şikayetinin ardından Dilan Polat hakkında “hakaret”, “yaralama”, “birden fazla kişiyle tehdit” suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat hakkında ise bu 3 suçla birlikte “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

KARA PARA AKLAMA DAVASINDA TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

Bir başka davada kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Engin ve Dilan Polar çifti, bu davada açıklanan ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bu davada Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Mahkeme tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı vermiş ve tutuksuz yargılanacak sanıklar için yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vermişti.