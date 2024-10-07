İBB'den Ücretsiz Ulaşım Desteği, Şartlar Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş arayanlar için ‘Ulaşım Desteği Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında, iş arayan İstanbullulara, yıl içerisinde toplu ulaşım araçlarında kullanabilecekleri toplam 96 ücretsiz geçiş hakkı verecek. Ulaşım Desteği Projesine 15 gün içerisinde 2 bin 704 İstanbullu başvur yaptı. Ücretsiz ulaşım başvuruları, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri ile web portalı üzerinden alınıyor.

“15 GÜNDE 2 BİN 702 BAŞVURU”

Proje kapsamında, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi üzerinden iş arayan ve maddi zorluk yaşayanlara ulaşım desteği sağlanıyor. Belirtilen şartları sağlayanlar, sene içerisinde 3 defa olmak üzere, aylık 32 geçiş, toplam 96 ücretsiz geçiş hakkına sahip oluyor.

İki hafta içerisinde, Bölgesel İstihdam Ofisi'nde iş görüşmelerine katılan ve gerekli koşulları sağlayan 2 bin 704 kişi ulaşım desteğine başvurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB Ulaşım Desteğinden yararlanmak isteyen adayların İBB Bölgesel İstihdam Ofisi’nde iş görüşmesine katılmış olmaları gerekiyor. Görüşmenin yapıldığı gün, e-devlet üzerinden alınan barkodlu "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” almaları önem taşıyor. Başvuru yapabilecek adaylarda, 16-65 yaş aralığında olma şartı aranıyor. İstanbullu iş arayanlar, başvurularını kendilerine en yakın İBB Bölgesel İstihdam Ofisi’ni ziyaret ederek yapabildikleri gibi https://bio.ibb.istanbul web portalına online başvuru yapıp iş ilanlarını kolayca takip edebiliyor. Ayrıca 444 8 333 numaralı telefondan kariyer danışmanlarına ulaşarak bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş mülakatına katılma hakkında bilgi alabiliyor. İBB Bölgesel İstihdam Ofisinde mülakata katılan ve ulaşım desteği başvurusu şartlarını sağlayan adaylara, QR kod içeren ücretsiz geçiş kontörleri, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile iletiliyor.

Kaynak: ANKA