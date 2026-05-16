Mahkemede 'Benim de Acım Var' Dedi: Sinem’in Katiline İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 31 Temmuz 2025'te yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan kadın cinayetinde yargı son sözü söyledi. Uzaklaştırma kararını hiçe sayarak boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun’u (27) tabancayla vurarak öldüren, olay yerine gelen mahalle bekçisi E.E.’yi de bacağından yaralayan Ali Eren Somun, çıkarıldığı mahkemece en ağır cezaya çarptırıldı.

Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3’üncü duruşmaya, sanık Ali Eren Somun tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşma salonunda Sinem Somun’un acılı ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

PİŞKİN SAVUNMA AİLEYİ İSYAN ETTİRDİ

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Somun’un mahkemedeki sözleri salonda gerginliğe neden oldu. Cinayeti "kaza" olarak nitelendiren sanık, "Suçum yok demiyorum ama olay tamamen kazaydı. Acılar var, benim de acım var. Öldürecek olsam kanıt bırakmayacak şekilde öldürürdüm. Koğuşta eşimin resmini hep yanımda saklıyorum" dedi.

Sanığın bu savunması karşısında gözyaşlarına boğulan Sinem Somun’un ailesi, "Bu sese daha fazla tahammülümüz yok" diyerek duruşma salonunu terk etti.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ KARAR

Mahkeme heyeti, sanık Ali Eren Somun hakkında hiçbir ceza indirimi uygulamadı. Sanık, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca sanığa, 'Kamu görevlisini yaralamak' suçundan 2 yıl 2 ay, 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçundan ise 3 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 2 ay hapis cezası daha verdi.

'BU CEZA ÇOK AZ'

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Sinem Somun’un anneannesi Gülizar Topaloğlu karara tepki göstererek, "Bu ceza az oldu. İki kez ağırlaştırılmış ceza verselerdi içim ancak soğurdu. Ben kızımı kaybettim, acım dinmiyor" diye konuştu.

'EKSİK KARARLAR İÇİN İSTİNAFA GİDİYORUZ'

Sinem Somun’un ailesinin avukatı Ozan Karagöz ise kararın ardından hukuki sürecin devam edeceğini belirtti. Karagöz, "Sinem yönünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bizim istediğimiz bir sonuçtu. Ancak mahkeme tehdit suçuna yönelik bir hüküm kurmadı. Gerek bekçi arkadaşımıza yönelik saldırı gerekse tehdit suçu yönünden karara itiraz edeceğiz ve istinaf hakkımızı kullanacağız" dedi.

Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olan 27 yaşındaki Sinem Somun’un, öldürülmeseydi olaydan tam 10 gün sonra bir gemide kaptan olarak göreve başlayacağı öğrenilmişti. Cinayetin ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kazıtarak kaçan katil zanlısı, Sinop’ta ormanlık alanda kurduğu çadırda yakalanmıştı.

Kaynak: DHA