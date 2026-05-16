39 Aylık Firar Bitti: 40 Kişinin Öldüğü Binanın Yapsatçısına Tayland'da Kelepçe

Adana’da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 40 kişiye mezar olan Sami Bey Apartmanı'nın kırmızı bültenle aranan firari yapsatçısı Abdullah Aybaba, kaçtığı Tayland’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

6 Şubat 2023 depremlerinde Adana’da yıkılan ve 40 vatandaşa mezar olan Sami Bey Apartmanı davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Binanın yıkılmasından sorumlu tutulan ve felaketin hemen ertesi günü yurt dışına kaçan firari yapsatçı Abdullah Aybaba, Tayland’dan Türkiye’ye iade edildi.

FELAKETTEN BİR GÜN SONRA KAÇMIŞTI

İçişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan Abdullah Aybaba’nın, 7 Şubat 2023’te İstanbul Havalimanı’nı kullanarak ülkeden kaçtığı tespit edilmişti. Firarın belirlenmesinin ardından sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı ve uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten yayımlandı.

INTERPOL KISKACA ALDI

Hakkında tahdit kaydı bulunan deprem firarisi, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’nın uzun süreli takip ve koordineli çalışmaları neticesinde Tayland’da kıskaca alındı. Aybaba, 24 Nisan’da Tayland polisi tarafından gözaltına alındı.

14 MAYIS’TA TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Yakalanmasının ardından Türkiye’nin Tayland Büyükelçiliği ve İnterpol daire başkanlığının yürüttüğü diplomatik ve hukuki temaslar sonuç verdi. Resmi işlemlerin hızla tamamlanmasıyla birlikte 14 Mayıs’ta Tayland’dan sınır dışı edilen firari yapsatçı Abdullah Aybaba, Türkiye’ye getirilerek adli makamlara teslim edildi.

Sanığın yargılanmasına Adana’da devam edilecek.

Kaynak: AA

