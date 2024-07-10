Mahkeme Salonu, Televizyon Şovuna Döndü! Adnan Oktar ile 'Kedicikler'den Dikkat Çeken Diyaloglar

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu "güncel yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında açılan davaya bugün devam edildi.

Van Cezaevi’nde tutulan Adnan Oktar ile 4 kadın tutuklu sanık duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

DURUŞMADA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

SEGBİS ile bağlanan Adnan Oktar ile tutuklu sanıklar arasındaki duruşma öncesi diyalog dikkat çekti. Oktar’ın oldukça neşeli olduğu görülürken davada tutuklu yargılanan kadın sanıklar Oktar’a övgüler dizdi.

Oktar ile kadın sanıklar arasında gerçekleşen diyalog şöyle oldu:

Oktar: Nasılsınız?

Sanıklar: Aşkım sen nasılsın?

Oktar: Çok iyiyim bir tanem.

Sanıklar: Maşallah. Canımın içi bir tanem çok güzel görünüyorsunuz.

Oktar: Efsane bir görüntü.

Sanık: Aşkım giderek gençleşiyorsun. Pırıl pırılsın.

Oktar: Maşallah!

Sanık: En son görüştüğümüzden beri görüntün, hissettiklerin her gece rüyamda.

Sanık: Geçen seferki ifaden manşet olmuş her yerde. Hayranlıkla seyrediyorum seni müthiş bir zevksiniz maşallah.

Oktar: Çakı gibiyim 20 yaşında neysem şu anda da öyleyim. Benimle uğraşanlar torunum yaşındalar ama dedem gibi görünüyorlar.

AVUKAT SANIKLARIN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Sanık avukatları, avukat kanununu değerlendirilerek sanık avukatlar hakkında bir soruşturma izni alınması için Adalet Bakanlığı’na başvurulmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme başkanı, “Sanıklar ile ilgili görev sırasında işlendiği iddia edilen eylemler var ama bazı eylemler görev sırasında değil. Bu tartışmalı bir konu. Sonra istinaf sürecinde gönderilmedi olmasın diye usule uygun olması açısından Adalet Bakanlığı’na soruşturma izni başvurusunda bulunacağız” dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi üzerine yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 20 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Mahkeme kararlarıyla silahlı suç örgütünün yöneticisi olarak kabul edilen Adnan Oktar'ın bu nedenle cezaevinde bulunduğu ve bu süreçte örgütsel faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen iddianamede, Oktar'ın özellikle avukatları ve diğer örgüt yöneticileri Meltem Arıkan Daban ve Ferhunde Eda Babuna vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, talimatlarının cezaevi dışında yayılmasını sağladığı belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem