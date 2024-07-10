Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler'den emekli maaşları için kritik açıklama geldi.

Güler, en düşük emekli maaşlarıyla ilgili zam beklentisine ilişkin konuştu.

Güler, "Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın" dedi.

KRİTİK TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AKP Genel Başkanı Mustafa Elitaş, emekli maaşlarına zam için toplanacak.