Karadeniz'den İstanbul'a Çok Kuvvetli Geliyor!

Karadeniz, Marmara'ya yağış taşıyor. HavaForum X hesabı, son uydu görüntülerine dayanarak bu hafta Karadeniz'den gelecek yoğun yağış kütlelerinin Marmara Bölgesi'ne ulaşacağını açıkladı. İstanbul'da perşembe günü elektriklenme, gök gürültüsü ve yağmur bekleniyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN UYARI

HavaForum X, poyraz rüzgarlarının yağış kütlelerini Karadeniz'den Marmara'ya taşıyacağını belirtti. İstanbul'da elektriklenme ve gök gürültülü sağanak yağışlar için de tarih verildi.

ELEKTRİKLENME VE GÖK GÜRÜLTÜSÜNE DİKKAT

Perşembe günü İstanbul'da yoğun elektriklenme ve gök gürültüsü bekleniyor. Yağışların şiddetli olabileceği, bu nedenle vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı. Son uydu verileri bu tahminleri doğruluyor.