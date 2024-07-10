Türkiye'nin Konuştuğu Davada Yeni Gelişme! Dilan Polat Dosyasına Hangi Mahkeme Bakacak?

Türkiye Dilan ve Engin Polat çiftinin iddianamesini onaylanması beklerken; iddianamenin savcılığa iade edilmesi kararına mahkemeden itiraz gelmişti. Dosyaya kimin bakacağının tespit edilmesi için Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi karar verdi. Mahkeme Dilan Polat dosyasına Asliye Ceza Mahkemesi'nin bakmasına hükmetti.

Seyhan Avşar Seyhan Avşar
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Türkiye'nin Konuştuğu Davada Yeni Gelişme! Dilan Polat Dosyasına Hangi Mahkeme Bakacak?

Geçtiğimiz günlerde, Dilan Polat ve Engin Polat'ın davasında İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini söyleyerek iddianameyi iade etmişti.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iade kararına itiraz etti ve itirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, görevli mahkemenin asliye ceza mahkemesi olduğuna dair karar verdi.

Bu kararla birlikte Polat Davası kesin olarak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma tarihinin kısa süre içerisinde belli olacağı öngörülüyor.

İddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme İddianameyi İade Etmişti... Dilan ve Engin Polat Soruşturmasında Yeni Gelişme! Başsavcılık İtiraz EttiMahkeme İddianameyi İade Etmişti... Dilan ve Engin Polat Soruşturmasında Yeni Gelişme! Başsavcılık İtiraz EttiGüncel
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Kaynak: Gerçek Gündem

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