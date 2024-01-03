Mahkeme kararını verdi: Fatih Altaylı'ya hapis cezası: Karar İstinaf Mahkemesi'nde

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı.

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Mahkeme kararını verdi: Fatih Altaylı'ya hapis cezası: Karar İstinaf Mahkemesi'nde

Gazeteci Fatih Altaylı’ya Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası verildi. Karar İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Gazeteci Fatih Altaylı’nın yargılandığı davada Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini ise reddetti.

Altaylı’nın cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanırsa kesinleşecek.

İFADEYE ÇAĞIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı'nın 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir isimli vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy için "Eline sağlık" yazdığı paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattığı öne sürülmüştü.

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