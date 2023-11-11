Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş fotoğrafı paylaşmak suç sayıldı

BirGün'de yer alan habere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan SOL Parti ilçe yöneticileri Buğra Aydoğan ve Erdem Şimşek 2 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydoğan ve Şimşek’i SOL Parti MYK Üyesi Dilara Kurtuluş ve SOL Parti İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen ile partililer karşıladı.

Aydoğan ve Erdem hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirten Avukat İlkay Deniz torun, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Devrimci Yol ve THKP-C’ye ilişkin mesajlar nedeniyle gözaltına alındıklarını aktardı.

Torun şunları söyledi: “Söz konusu paylaşımlar şiddet içermiyordu. Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan fotoğrafları ve fikriyat üzerine yapılan paylaşımlardı. 1980 döneminden sonra faal olmayan örgütlerden dolayı propaganda yapıldığı gerekçesiyle gözaltı yapıldı ve adli kontrol kararı verildi. Hukuken aktif olmayan bir örgüt için propaganda yapmak suçun maddi unsurlarının oluşmadığı anlamına geliyor. Bu nedenle arkadaşlarımızın beraat edeceğini düşünüyoruz. Bu aşamada bir adli kontrol kararı verilmesiyle bir baskı oluşturulma amaçlı ve gayri hukuku uygulama içeriyor. Bu karara itiraz edeceğiz.”