Maganda kurşunuyla şah damarından vurulan genç hayatını kaybetti

Olay, 11 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte alışveriş yoğunluğunun had safhada olduğu caddede iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri ise kavga esnasında dükkanının önünde bekleyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Selçuk Dayan’ın (29) şah damarına isabet etti.



Dayan, olay sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken maganda kurşunuyla vurulduğu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Selçuk Dayan, iş yerinin önünde dururken çevredeki vatandaşların bir anda sağa sola kaçışması ve bu sırada Dayan’ın vurulma anları yer aldı. Dayan’ın vurulduktan sonra boğazını tutarak acıyla kıvranma anları, çevredeki vatandaşların yardıma koşması ve yerdeki kanlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Olay sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Selçuk Dayan, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dayan’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ise gözyaşı döktü.



İş yerinin önünde, hiçbir ilgisi olmayan silahlı kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun hedefi olarak 7 gün yaşam savaşı veren ancak hayata tutunamayan Selçuk Dayan’dan geri ise acılı bir aile ile bir düğünde çekilmiş halay görüntüleri kaldı. Dayan’ın bir yakının düğününde davul zurna eşliğinde halay çektiği görüntüler ise yürekleri burktu.

Bir şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA