Maganda Kurşunu Yine Can Aldı: 19 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yaban Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde maganda kurşunu yine can aldı. 19 yaşındaki Reyhan Sağ, ailesiyle birlikte bir akrabasının düğününe katıldı. Düğünde aralarında korucuların da bulunduğu kişiler tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Bu sırada seken mermilerden biri Reyhan Sağ’a isabet etti. Kim tarafından ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesiyle vurulan genç kız, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağ, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Sağ’ın cenazesi ailesine teslim edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada düğünde havaya ateş açan düğün sahibi ve 2 güvenlik korucusu dahil 5 kişinin görüntülerinin tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Vali Şıldak, “Bu kişiler hakkında adli soruşturmanın yanı sıra valilik genel emrine aykırı davrandıkları için idari para cezası uygulanmıştır. Güvenlik korucuları hakkında ise ayrıca idari soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır” dedi.

Kaynak: DHA