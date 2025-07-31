Madencilerin Grev Kararı Ertelenmişti! CHP'den İlk Tepki Geldi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, maden işçilerinin grev kararının Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Taşcıer, grevin "milli güvenliği bozucu" gerekçesiyle ertelenmesini "mantık dışı ve abartılı" olarak nitelendirdi.

Anayasal bir hak olan grevin, işçilerin yaşam hakkı için verdiği mücadeleyi temsil ettiğini vurgulayan Taşcıer, maden işçilerinin daha adil ve güvenli çalışma koşulları talebinin "tehdit" gibi gösterilmesini eleştirdi.

"Türkiye'de her hafta ortalama 285 maden kazası yaşanıyor, her ay yaklaşık 9 madenci hayatını kaybediyor" diyen Taşcıer, böylesine tehlikeli bir sektörde grevin milli güvenliği tehdit ettiği yönündeki iddianın "gülünç" olduğunu ifade etti.

Taşcıer, "Sorumlular yargı önüne çıkarılmadığı gibi gerekli önlemler de alınmıyor. Buna karşın hakkını arayan işçiler bastırılıyor. Grev hakkının engellenmesiyle faturayı yine işçiler ödeyecek" dedi.

Açıklamasında emeğe değer verilen bir Türkiye vurgusu yapan Taşcıer, "Emeğin Türkiye'sini mutlaka kuracağız. Bu, tüm emekçilere sözümüzdür" ifadesini kullandı.