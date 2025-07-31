Madencilerin Grev Kararı Ertelenmişti! CHP'den İlk Tepki Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, maden işçilerinin grev kararının “milli güvenlik” gerekçesiyle ertelenmesini “mantık dışı ve gülünç” olarak değerlendirdi. Taşcıer, “Her ay madenciler ölüyor ama hak aramak tehdit sayılıyor” diyerek karara sert tepki gösterdi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Son Güncelleme:
Madencilerin Grev Kararı Ertelenmişti! CHP'den İlk Tepki Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, maden işçilerinin grev kararının Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Taşcıer, grevin "milli güvenliği bozucu" gerekçesiyle ertelenmesini "mantık dışı ve abartılı" olarak nitelendirdi.

Anayasal bir hak olan grevin, işçilerin yaşam hakkı için verdiği mücadeleyi temsil ettiğini vurgulayan Taşcıer, maden işçilerinin daha adil ve güvenli çalışma koşulları talebinin "tehdit" gibi gösterilmesini eleştirdi.

Madencilerin Grev Kararı Ertelenmişti! CHP'den İlk Tepki Geldi - Resim : 1

"Türkiye'de her hafta ortalama 285 maden kazası yaşanıyor, her ay yaklaşık 9 madenci hayatını kaybediyor" diyen Taşcıer, böylesine tehlikeli bir sektörde grevin milli güvenliği tehdit ettiği yönündeki iddianın "gülünç" olduğunu ifade etti.

Taşcıer, "Sorumlular yargı önüne çıkarılmadığı gibi gerekli önlemler de alınmıyor. Buna karşın hakkını arayan işçiler bastırılıyor. Grev hakkının engellenmesiyle faturayı yine işçiler ödeyecek" dedi.

Açıklamasında emeğe değer verilen bir Türkiye vurgusu yapan Taşcıer, "Emeğin Türkiye'sini mutlaka kuracağız. Bu, tüm emekçilere sözümüzdür" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Maden İşçilerinin Grev Kararı 'Milli Güvenlik' Gerekçesiyle 60 Gün ErtelendiCumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Maden İşçilerinin Grev Kararı 'Milli Güvenlik' Gerekçesiyle 60 Gün ErtelendiEkonomi

Etiketler
Grev Maden
Son Güncelleme:
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
İddianame Kabul Edildi: Fatih Altaylı'nın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu Fatih Altaylı'nın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu
Envanterde Var, Sahada Yok: Ormanlar Yandı, Gece Helikopterler Uçmadı! Bakan'dan ‘Gerekçe Yoktu’ Savunması Ormanlar Yandı, Gece Helikopterler Uçmadı! Bakandan ‘Gerekçe Yoktu’ Savunması
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı 5 Kritik İsmin Malvarlığı İçin Karar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor
Uygulama Kalktı, Fiyat Fırladı: Ucuz Dönem Kısa Sürdü! O Kararın Ardından Etiketler Apar Topar Değişti Uygulama Kalktı, Fiyat Katlandı! Etiketler Apar Topar Değişti
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti