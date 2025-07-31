İddianame Kabul Edildi: Fatih Altaylı'nın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın yargılanacağı davada ilk duruşma tarihi belli oldu.

Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan açılan davada savcılık 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Söz konusu iddianame kabul edildi.

Altaylı’nın yargılanacağı davada ilk duruşmanın tarihinin 3 Ekim 2025’te görüleceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Youtube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret suçlamasıyla, İstanbul Teşvikiye’deki evinden gözaltına alınan Fatih Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Altaylı, bir yayınında "AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bak... Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen…" ifadelerini kullanmıştı.

Savcılık, Altaylı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Kaynak: İHA