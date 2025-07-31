Envanterde Var, Sahada Yok: Ormanlar Yandı, Gece Helikopterler Uçmadı! Bakan'dan ‘Gerekçe Yoktu’ Savunması

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Türkiye'de son günlerde art arda orman yangınları yaşanıyor. Özellikle yüksek sıcaklıklar ve kuraklıkla birlikte yangınlar sıklaşırken, yetkililerin açıklamaları da dikkatle takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TRT Haber’de katıldığı programda yangınlara ilişkin son durumu aktarırken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 23,4 milyon hektarlık orman varlığı bulunduğunu belirtti.

'YANGINLARIN YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI'

Yangınların yüzde 96’sının insan kaynaklı olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Ocak-Temmuz 2024 ile bu yılın aynı dönemini kıyaslayalım. Geçen yıl 4 bin 268 yangın çıkmıştı. Bunun 2 bin 209'u orman dışında, 2 bin 59'u orman içinde çıkmıştı. Bu yıl 4 bin 477 yangın çıktı. 209 yangın fazla çıktı. Bunun 2 bin 549'u orman dışı alanda, 1928'i ormanlık alanda çıktı. Orman dışı alan adedi artmaya başladı. Buradaki problem şu, çıkan yangınların yüzde 57'si orman dışında çıktı. Bu yangınların tamamı ormana sirayet etmeden sona erdi. Yüzde 30'u orman dışında çıktı, ormana sirayet etti. Yüzde 13'ü de orman alanında başladı ve bu şekilde gelişti. Yani yüzde 43'ü ormanlarımızı yaktı. Yüzde 57'si ormanlarımızı yakmadan orada söndürülmüş oldu" şeklinde konuştu.

Yumaklı ayrıca, Avrupa ve Amerika’da yanan orman alanlarını Türkiye ile karşılaştırarak, Türkiye’nin daha iyi durumda olduğunu iddia etti.

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin yangın söndürme filosuna dair bilgi verirken, Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara filosuna sahip olduklarını, hava araçlarının kullanımında coğrafi şartların önemli olduğunu vurgulayarak, her aracın her yerde kullanılamayacağını söyledi.

'KULLANMAK İÇİN GEREKÇEMİZ OLMADI'

"Bizim 5 gece görüşlü helikopterimiz var” diyen Bakan Yumaklı, “Biz bunu geçen sene de kullandık. Bu sene kullanmak için ortam ya da gerekçemiz olmadı. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gece görüşlü helikopterler, bir can tehlikesinin olması durumunda, yerleşim yerlerinin ya da kritik tesislerin korunması gerektiğinde kullanılır. Çünkü gece uçuşu o kadar kolay bir hadise değildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, gece uçuşlarının teknik zorluklarını vurgularken, “Teller, yükseltiler vardır. Dünyada da pek çok ülkede eğer gece görüş kullanılacaksa bizim gibi yapılır.” dedi.

Kaynak: AA