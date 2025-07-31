700 Yıllık Selçuklu Sırrı Gün Yüzüne Çıktı! Altı Tane Birden, Devamı Gelebilir

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Van’ın Gevaş ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak kabul edilen Selçuklu Mezarlığı’nda süren arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında bu yıl 6 yeni mezar gün ışığına çıkarıldı.

700 yıllık geçmişe sahip Halime Hatun Kümbeti'nin de yer aldığı 50 dönümlük tarihi alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 2022 yılında başlatılan çalışmalar sürerken, 6 mezar daha bulundu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Geleceğe Miras Projesi” kapsamına alınan projede, Van Müzesi başkanlığında ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çalış’ın bilimsel danışmanlığında 15 kişilik uzman bir ekip görev yaptı.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKARILDI

Boyları 2,5 metreye ulaşan ve üzerlerindeki kitabeler ile geleneksel motiflerle dikkat çeken yaklaşık 1000 mezar taşının yer aldığı alanda, bu yıl toprak altında kalan 6 mezar ilk kez ortaya çıkarıldı. Mezar taşlarındaki yazılar, uzman akademisyenler tarafından incelenmeye alındı.

700 YILDIR TOPRAK ALTINDA

Çalışmalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ercan Çalış, bu yıl yapılan kazılarda yaklaşık bir metre derinlikte bulunan mezarların gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi: Bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamına alınmamızla birlikte çalışmalara daha geniş bir çerçevede devam edebildik. Şu ana kadar 50 mezar taşına müdahalede bulunduk. Bunların 40’ının zemin blokajı tamamlandı, 10’unun liken temizliği yapıldı. Ayrıca 700-750 yıldır tamamen toprak altında kalan ve kayıtlı olmayan 6 mezar taşı da ortaya çıkarıldı.

Kaynak: AA