Sahte Mühendisten Gerçek Mühendise Skandal Mesaj: Yanımda Takıl, Şantiye Şefi Yapayım

Ankara’daki sahte diploma soruşturmasında ikinci dalga dava açıldı. İddianameye göre, şüpheli Ferhat U., sahte inşaat mühendisliği diploması aldıktan sonra gerçek mühendis arkadaşına “Artık meslektaş olduk. Benim yanımda takıl, seni bir yere yerleştiririz. Allah’ın izniyle bir firmada şantiye şefliği yaparsın” mesajı gönderdi. Savcılık, bu pişkin mesajı delil dosyasına ekledi.

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Sahte Mühendisten Gerçek Mühendise Skandal Mesaj: Yanımda Takıl, Şantiye Şefi Yapayım
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sahte diploma ve belge düzenleme çetesine yönelik yürüttüğü soruşturmada ikinci dalga dava açıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında, sistemlere yasa dışı yollarla girerek sahte lise, üniversite diploması ve sürücü belgesi üretmekle suçlanan 134 kişi hakkında dava açılmıştı. Aynı soruşturmanın devamı niteliğindeki ikinci aşamada, 65 şüpheli daha sanık sandalyesine oturuyor.

İddianameye göre, şüpheliler bazı kamu kurumlarının veri tabanlarına yetkisiz erişim sağlayarak belge düzenleyip para karşılığı satışını yaptı. Belgelerin, özellikle işe alımlarda ve yurtdışına çıkış işlemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

PİŞKİN MESAJ!

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre soruşturmada, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden sahte inşaat mühendisliği diploması alan Ferhat U.’nun, Ahmet isimli inşaat mühendisi arkadaşına, “Artık meslektaş olduk. Benim yanıma takıl, seni bir yere yerleştiririz. Allah’ın izniyle bir firmada şantiye şefliği yaparsın” şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi.

İddianamede bu şüphelinin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede yer alan 3. şahıslara ait bir çok diploma-oda kayıt fotoğrafına ait ekran görüntülerinin tespit edildiği de belirlendi.

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Kaynak: Hürriyet

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