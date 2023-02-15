Kömür ocaklarında yöntemleri uyguladılar: Madenciler, enkaz altındakilere umut oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu personeli madenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 450 kişiyi "domuz damı, ayı bacağı, sarma" gibi yöntemlerle enkazdan kurtardı.

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Kömür ocaklarında yöntemleri uyguladılar: Madenciler, enkaz altındakilere umut oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, AA muhabirine, depremin olduğu ilk saatten itibaren acil duruma geçtiklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in talimatıyla yaklaşık 4 bin madencinin deprem bölgesine hareket ettiğini aktaran Uncu, Hatay'da 2 bin 400 madenci ve 190'a yakın mühendis ile neredeyse bütün enkazlarda çalıştıklarını kaydetti.

Madencilerin bölgeye gönüllü geldiğini anlatan Uncu, "Madenciler herhangi bir yerde boşluk yakaladığı zaman kendine özel tahkim metotlarını kullanarak hızlı şekilde ilerleyip canlıyı çıkartabiliyorlar. Vatandaşımızın bir nebze de olsa yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Uncu, madencilerin günlerdir neredeyse hiç uyumadan azimle çalıştığını vurgulayarak, "Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen halen vatandaşlarımızı sağ çıkartıyoruz. Görev yaptığımız illerde 450'ye yakın depremzedeyi canlı çıkarttık. Mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

"ZAMAN ZAMAN DA ENKAZDA ÇOK DUYGULANDIK"

TTK Armutçuk Müessesesi'nde görevli madenci Cengiz Duman, Hatay'a geldiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştığını söyledi.

Felaketin büyüklüğünün kendilerini şaşırttığını dile getiren Duman, şöyle devam etti:

"Zaman kaybetmeden vatandaşlarımız için çalıştık. İnsanlarımıza en çabuk nasıl ulaşabileceğimizin hesabını yapıyoruz. Tek derdimiz vatandaşlarımıza sağ ulaşmaktı. Milletimiz bize çok destek verdi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman da enkazda çok duygulandık. İlk günlerde bir bebeği sağ kurtardık ancak annesinin bebeğini emzirirken vefat ettiğini gördük."

Madenci Ersin Gür de yerin 500-600 metre altında çalıştıkları için enkazda da hiç çekinmeden görev yaptıklarını kaydetti.

Enkazda "domuz damı, ayı bacağı, sarma" gibi yöntemleri kullanarak girilemeyecek yerlere ulaştıklarını belirten Gür, "Burada son terimize kadar görev yapacağız. Devletimize, milletimize hayırlı hizmet edebildiysek ne mutlu bize. Biz her zaman milletimiz için görev yapmaya hazırız" dedi.

Madenci Şerafettin Çoban, devletin her zaman milletinin yanında olduğunu, hiç yorulmak bilmeden bölgede çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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