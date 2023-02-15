Canan Kaftancıoğlu paylaştı: Zamanı mı diye sormayın, şimdi tam zamanı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman'ın doğayı koruyalım dedikleri için tutsak olduklarını ifade etti.

Canan Kaftancıoğlu paylaştı: Zamanı mı diye sormayın, şimdi tam zamanı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Zamanı mı şimdi diye sormayın tam da zamanı!" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman ve Mücella Yapıcı ile ilgili çağrı yapan Kaftancıoğlu, paylaşımında şöyle dedi:

"Zamanı mı şimdi diye sormayın tam da zamanı! Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman doğayı koruyup insanları afetlerden koruyalım,güvenli yaşatalım depreme dayanıklı kentler yapalım dedikleri için cezaevinde tutsaklar. Tam da uzmanlıklarına en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde #Deprem"

Canan Kaftancıoğlu paylaştı: Zamanı mı diye sormayın, şimdi tam zamanı! - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Tayfun Kahraman ve Mücella Yapıcı 2013'teki Gezi Parkı olayları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme (TCK 312/2)" suçlaması ile yargılandı. 25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı cezayı alan diğer isimler şöyle:

Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi

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