Maden faciası soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait altın madeni ocağında tonlarca siyanürlü liçin kayması ve dokuz işçinin göçük altında kalmasına dair Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten Anagold'un Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, üç zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.