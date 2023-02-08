Lütfü Savaş duyurdu: Yardımlar ulaştı, pikap ve küçük kamyoneti olanları Expo'ya bekliyoruz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaşanan deprem felaketinin ardından kente gönderilen yardımların ulaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Lütfü Savaş duyurdu: Yardımlar ulaştı, pikap ve küçük kamyoneti olanları Expo'ya bekliyoruz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Hatay'da yardımların yetersiz olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gelmediği ifade edilmişti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yardımlarımız geldi." dedi.

Savaş'ın paylaşımı şöyle:

"Değerli hemşehrilerim. Yardımlarımız geldi. Başta bebek maması olmak üzere temel ihtiyaçları bugün dağıtacağız. Herkes mahallesinde beklesin. Elinde pikap ve küçük kamyoneti olanları destek dağıtımı için Expo alanına bekliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız"

Lütfü Savaş duyurdu: Yardımlar ulaştı, pikap ve küçük kamyoneti olanları Expo'ya bekliyoruz - Resim : 1

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