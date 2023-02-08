Ali Babacan: Yol arkadaşlarım hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Partimizin kurucuları, yol arkadaşlarım Münevver Helün Fırat, Abdurrahman Bilgiç, Bekir Sıtkı Aslan ve Ahmet Faruk Ünsal’ın çok sayıda yakını Adıyaman’da hayatını kaybetti. Arkadaşlarıma ve ailelerine sabır, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Ali Babacan: Yol arkadaşlarım hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin meydana gelmesi ile 10 ilde yıkıcı etki ortaya çıktı. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, depremden etkilenen Adıyaman’da partisinin kurucu isimlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Babacan, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

“Partimizin kurucuları, yol arkadaşlarım Münevver Helün Fırat, Abdurrahman Bilgiç, Bekir Sıtkı Aslan ve Ahmet Faruk Ünsal’ın çok sayıda yakını Adıyaman’da hayatını kaybetti. Arkadaşlarıma ve ailelerine sabır, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.”

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Kaynak: ANKA

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