Lunaparkta Dehşet Anları: Dönme Dolap Durdu!

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki lunaparkta faciadan dönüldü. Dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Lunaparkta Dehşet Anları: Dönme Dolap Durdu!

İpek Yolu Fuar Alanı'nda özel bir işletmeye ait lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, elektrik kesintisi nedeniyle durdu.

Lunaparkta Dehşet Anları: Dönme Dolap Durdu! - Resim : 1

Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi, panik yaşadı. İhbar üzerine lunaparka Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Lunaparkta Dehşet Anları: Dönme Dolap Durdu! - Resim : 2

Ekiplerin çalışmasıyla dönme dolaptan indirilen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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