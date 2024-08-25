Kayıp Narin’in Evinin Yakınındaki Kayalıklarda Kan Lekeleri Bulundu!

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Narin'in evine yaklaşık 20 metre mesafede yakınlarının kayalıklar üzerinde tespit ettiği kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı.

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Kayıp Narin’in Evinin Yakınındaki Kayalıklarda Kan Lekeleri Bulundu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde, Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan Narin Güran bir daha geri dönmedi.

Kayıp Narin’in Evinin Yakınındaki Kayalıklarda Kan Lekeleri Bulundu! - Resim : 1

Ailenin kayıp ihbarıyla birlikte arama çalışması başlatıldı. Bölgede bir terlik bulundu ancak terliğin numarası Narin'in ayak numarasıyla eşleşmedi.

Kayıp Narin’in Evinin Yakınındaki Kayalıklarda Kan Lekeleri Bulundu! - Resim : 2

KAN LEKELERİ BULUNDU

Evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınlarının kayalıklar üzerinde tespit ettiği kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlenecek.

Kayıp Narin’in Evinin Yakınındaki Kayalıklarda Kan Lekeleri Bulundu! - Resim : 3

ARAÇLAR KONTROL EDİLDİ, KANAL ARANDI

Çalışmalar kapsamında 9 bin 300 araç kontrol edildi. Bölgedeki sulama kanalının su seviyesi de düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.

Kayıp Narin’in Evinin Yakınındaki Kayalıklarda Kan Lekeleri Bulundu! - Resim : 4

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.

Kayıp Narin’in Evinin Yakınındaki Kayalıklarda Kan Lekeleri Bulundu! - Resim : 5

HELİKOPTER HAVALANDI

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, pamuk ve mısır tarlaları ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Kayıp Narin’in Evinin Yakınındaki Kayalıklarda Kan Lekeleri Bulundu! - Resim : 6

Öğlen saatlerinde ise İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopter, 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları için havalandı.

Kayıp Narin’in Evinin Yakınındaki Kayalıklarda Kan Lekeleri Bulundu! - Resim : 7

'KIZIMI BANA BULUN, O BENİM PINAR ÇİÇEĞİMDİR'

Narin'in annesi Yüksel Güran, kızından hiç haber alamadıklarını Çarşamba gününden bu yana kızının kayıp olduğunu hatırlattı.

Anne Güran olay gününü şöyle anlattı:

“O vakitte evde yemek yedik. Yemekten sonra kızım saate bakıp Kur'an kursuna geç kaldığını söyledi. Saat 16.00'ya kadar kursunun devam edeceğini söyledi. Dersten sonra amcasının kızlarının yanına gideceğini söyledi. Kızım gitti, daha artık gelmedi. Kızımı görmek için tepeye çıktım. Baktım ki orada çocuklar oyun oynuyordu. Ben de orada olduğunu düşünerek bir şey yapmadım.”

Kayıp Narin’in Evinin Yakınındaki Kayalıklarda Kan Lekeleri Bulundu! - Resim : 8

Kızının bulunması için çağrıda bulunan Güran, “Türkiye'ye sesleniyorum. Lütfen kızımı bana bulun. O benim pınar çiçeğimdir. O benim kalbimdir. Daha ben ne diyeyim. Lütfen, kim almışsa kızımı versin. Sizin de bir anne ve babanız var. Kızımı bir köşeye bırakıp gönderin bana. Allah rızası için yardım edin.”

Kaynak: DHA

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