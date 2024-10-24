Lüks Araçları Taşıyan TIR Devrildi
Bolu'da lüks araçları taşıyan TIR devrildi. TIR'da bulunan 8 lüks araç zarar gördü, sürücü ise yaralandı.
Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden N.T. idaresindeki lüks araçları taşıyan PS 114 SS plakalı tır, Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan tırda bulunan 8 lüks araç da kazada zarar gördü.
Kaynak: AA
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