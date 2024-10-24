Tarsus Belediyesi'nin 2025 Bütçesine Onay

Tarsus Belediye Meclisi'nin 3 Ekim 2024 tarihli ve 118 sayılı kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu’na havale edilen 2025 mali yılı bütçesi, bugün meclis onayına sunuldu. Toplantıda, bütçe oybirliği ile kabul edilerek, 2 milyar 550 milyon TL olarak belirlendi.

Meclis oturumunda, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı da kınandı. Tüm parti temsilcileri terörü lanetleyerek birlik mesajı verdi. Başkan Boltaç da saldırıya tepki göstererek, terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı.

Başkan Boltaç, toplantı sonunda tüm vatandaşları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek kortej yürüyüşüne davet etti. Kortej, 29 Ekim Salı günü saat 19.00'da Cengiz Topel Lisesi önünden başlayarak Atatürk Gösteri Merkezi’nde son bulacak. Ardından saat 20.00'de Atatürk Gösteri Merkezi'nde İrem Derici konseri ile etkinlik devam edecek. Cumhuriyet değerlerinin önemine dikkati çeken Boltaç, birlik ve beraberlik içinde bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacaklarını belirtti.

Karkamış Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi başladı

Toplantıda, Tarsus Belediyesi ile Karkamış Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması önerisi de oybirliği ile kabul edildi. Bu adım, iki belediye arasında kültürel ve sosyal iş birliğinin güçlenmesini sağlayacak.

Kaynak: ANKA