Liderlerin Kurban Bayramı Programı Belli Oldu: Kim Nerede Olacak?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte siyasi parti liderlerinin de programları netleşmeye başladı.

KİMLER İSTANBUL'DA OLACAK?

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da İstanbul'da olacak.

ANKARA'DA OLACAK İSİMLER

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da Ankara'da olacaklar. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise bayramın 3'üncü gününde Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

İSTANBUL VE ANKARA DIŞINDA OLACAK İSİMLER KİMLER?

DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da olacak; mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ise bayramı memleketi Manisa'da geçirecek.

Kaynak: DHA