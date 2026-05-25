Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya Silahlı Saldırıda Yeni Dalga

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı saldırı sonrasında geniş çaplı inceleme başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüpheliyi daha yakaladı

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyonlarda önemli bir delile ulaşıldı.

Son gözaltıyla birlikte emniyetteki sorgu süreci devam eden zanlı sayısı 4'e ulaşırken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca da ele geçirildi.

EVININ ÖNÜNDE PUSU KURMUŞTU

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA