Libya Uçağı Dosyasında 'Kameralar Kapalıydı' İddiasına Bakan Uraloğlu'ndan Sert Yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın, 23 Aralık 2025 tarihinde Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşen Libya uçağıyla ilgili ortaya attığı sabotaj iddiaları Ankara'da tansiyonu yükseltti.

Havalimanındaki kör noktalara ve şüpheli uçak hareketliliğine dikkat çeken Yavuzyılmaz'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan çok sert bir yalanlama geldi.

'KAMERALAR KAPALIYDI' İDDİASI

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, kazanın üzerindeki sis perdesinin aralanması gerektiğini savunarak şu iddiaları paylaşmıştı:

"Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan askeri heyet jeti ile İsrail tescilli bir iş jeti, Esenboğa Havalimanı'ndaki 5 No'lu apronda 1 saat 41 dakika boyunca yan yana bekletildi. Tam da iki uçağın yan yana kaldığı bu kritik zaman diliminde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ait güvenlik kameralarının kayıtta olmadığı tespit edildi. İsrail jetinin kalkışından kısa bir süre sonra havalanan Libya uçağı ise sadece 15 dakika içinde düşerek çakıldı."

'SUYU BULANDIRMASINLAR'

AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, muhalefetten gelen bu iddialara ateş püskürdü.

"Burada tabii düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Gerçekten herkes için bu geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren kaza kırım ekibiyle gerekli incelemeleri başlattık. İlk anından itibaren de Cumhuriyet savcılığı yani adli makamlar bu işe el koymuş durumda. Dolayısıyla esasında Cumhuriyet Başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık, karakutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız.

'BİZ YALANLAMAKTAN BIKTIK, O BIKMADI'

Deniz Yavuzyılmaz'ın yalanlarını, söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor 'ya tutarsa' diye. Ben açık çağrı yaptım, gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun, bu işin mahremiyetine de dikkat ederek bize versin. Ama öyle değil, bir şey atıyor, o tutmuyor çünkü doğru değil yalanlıyoruz, bu sefer yeni bir şey ortaya koyuyor. Onun için ben tek tek bütün söylediklerine de cevap vermek istemiyorum. Ama burada gerekli hassasiyetin oluşturulduğu ve bu hassasiyetle yürütüldüğünü özelikle söylemek isterim."

NE OLMUŞTU?

23 Aralık 2025 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve Libya askeri heyetini taşıyan Falcon 50 tipi özel jet, havalandıktan kısa süre sonra acil durum sinyali vererek düşmüştü. Kazada, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve 4 üst düzey askeri yetkilinin de bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA