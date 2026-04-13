LGS Başvuru Süresi Uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru süresini, 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzattı.

Son Güncelleme:
LGS kapsamında gerçekleştirilecek ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik başvurular 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN UZATILDI

10 Nisan Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona eren öğrenci başvurularının okul müdürlükleri tarafından onaylanması sürecinin ise bugün saat 23.59’a kadar devam edeceği duyurulmuştu. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi.

BAŞVURULAR E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Bu doğrultuda; öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59’a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar ‘e-Okul’ üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: DHA

Etiketler
LGS
LGS
