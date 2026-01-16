'Leyla Aydemir' Davasında Amca Yusuf Aydemir'e Kelepçe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir ve B.D, H.D, Y.A, M.A.A, A.A. ile tanıklar yer aldı. Amca M.A. da duruşmaya Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS üzerinden katıldı. Anne Şükran ve baba Nihat Aydemir ise duruşmaya katılmadı.

Dosyaya giren WhatsApp ses kayıtlarının bilirkişi tarafından yapılan çözümlemelerinin okunduğu duruşmada, sanıkların savunmaları, tanıklar ile taraf avukatlarının ise beyanları alındı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, tutuksuz sanıkların delillerin karartma şüphesi ve kaçma durumlarının göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti.

AMCA TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesinden dolayı tutuksuz yargılanan sanık amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına, diğer tutuksuz sanıklar hakkında süren adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek eksiklerinin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.

İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.

Öte yandan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası, "suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

