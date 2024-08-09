Leman'dan Yusuf Dikeç'li 'Erdoğan' Kapağı: Instagram Hedef Tahtasında!
Mizah dergisi Leman'ın bu haftaki kapağına Instagram'a getirilen erişim engelini taşıdı. Yusuf Dikeç göndermeli karikatürde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef tahtasında Instagram yer aldı.
Haftalık mizah dergisi Leman, iktidar tarafından Instagram'a getirilen erişim yasağını kapağa taşıdı.
Kapaktaki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na damga vuran millli atıcı Yusuf Dikeç detayı gündem oldu.
Yusuf Dikeç pozu veren Erdoğan'ın karşısındaki hedef tahtasında 'Instagram kapatma butonu' yer aldı.
Leman yeni sayısıyla bayilerde ve marketlerde yerini almıştır. pic.twitter.com/lOVBoGg7Yr— LeMan (@lemandergisi) August 8, 2024