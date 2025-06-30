Leman'a Soruşturma, 4 Kişiye Gözaltı Kararı! Tekbirlerle Dergi Binasına Yürüdüler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'yı karikatürize eden 'Leman' dergisi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Öte yandan bir grup tekbirlerle derginin Beyoğlu’ndaki binasına yürüdü.

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Mizah dergisi 'Leman' hakkında, 26 Haziran'da yayımladığı sayısında Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın, Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde karikatürize edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır" ifadelerine yer verdi.

4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin re'sen başlattığı soruşturma kapsamında çizim sahibi, 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

TEKBİRLERLE DERGİ BİNASINA YÜRÜDÜLER

Cihatçı İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Büyük Doğu Akıncıları Derneği, Leman dergisinin önünde toplanma çağrısı yaptı. Çağrının ardından bir grup tekbirlerle, derginin Beyoğlu'nda bulunan ofisine yürüdü. Grup polis tarafından engellenmeye çalışıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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