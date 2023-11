KYK yurtları sorun yumağı, yöneticiler üç maymunu oynuyor: “Bir günde 20 ihbar geliyor”

GERÇEK GÜNDEM - Aydın’da, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurdunda Zeren Ertaş’ın ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının ardından yurtlarda asansör kazaları yaşanmaya devam ediyor.

İki gün önce akşam saatlerinde, bu sefer de Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK Yurdu’nda öğrencilerin kullandığı asansör düştü. Abdülkadir Güllüoğlu KYK Yurdu’ndaki asansör arızasının bir haftadır devam ettiğini söyleyen öğrenciler, asansörün dördüncü kattan önce zemin kata, sonra da -1'inci kata düştüğünü söylediler.

Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan Barınamıyoruz Hareketi’nden Demir Karabacak, KYK yurtlarındaki asansör kazalarından başka yurtlarda hangi sorunların olduğunu, öğrencilerin sorunlarının neden çözülemediğini ve Barınamıyoruz Hareketi olarak öğrencilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili neler yaptıklarını anlattı.

“GÜNDEM OLMASI İÇİN BİR ARKADAŞIMIZIN ÖLMESİ GEREKİYORMUŞ”

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Demir Karabacak, asansör kazalarının son dönemde artmadığını ve bu kazaların sürekli gerçekleştiğini söyledi. Karabacak, toplumda en kolay gözden çıkarılabilir kişilerin öğrenciler olarak görüldüğünü belirtti:

“Bu konunun Türkiye gündemine girmesi için maalesef bir arkadaşımızın feci bir şekilde öldürülmesi gerekiyormuş. Biz iki senedir yurtlardaki sorunları gündeme getirmeye uğraşıyoruz. Bunun için haftalarca parklarda yattık, ilgili kurumlara tespit ettiğimiz sorunları ve çözümlerini içeren sayfalarca raporlar sunduk.”

“YÖNETENLER HALA ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR”

Karabacak’a göre, sorunun temel nedeni, gençliğe ayrılan bütçenin yurtlara harcanmaması. Yıllardır KYK yurtlarında insanca yaşam koşullarının olmadığını söyleyen üniversite öğrencisi, “Yönetenler biliyor, biz biliyoruz. Artık tüm kamuoyu biliyor ancak bunu değiştirme gücüne sahip olanlar hala üç maymunu oynuyor” dedi.

GÜNDE EN AZ 20 İHBAR

Barınamıyoruz Hareketi’ne günde en az 20 ihbar geliyor. Asansör kazaları ve hijyen sorunları dışında; bitirilmemiş KYK yurtları, zehirlenmeler, pis ve niteliksiz yemek ihbarları, yurdu saran böcekler, duvarları dört bir yanından dökülen daha fiziki koşulları bile tamamlanmamış yurtlar ve taciz vakaları gibi ihbarlar yapılıyor.

“ŞİKAYETLER YAZILI OLARAK İLETİLMELİ”

Seslerini yükseltmek isteyen öğrencilerinin tüm bu olanlar karşısında sorunlarını yurtlarda oturup forumlar şeklinde tartışmaları gerektiğini söyleyen Karabacak, “Olmuyorsa tekil görüşmelerde bu sorunları konuşmalı ve temel taleplerini yazılı olarak belirlemeliler. Bu sorunları ve taleplerini toplu dilekçelerle yurt müdürlüklerine ve Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) müdürlüklerine iletsinler. Bu süreçleri yazılı olarak dile getirmek her zaman hızlandırıcı oluyor. Tabii ki protesto hakkımız da her zaman elimizde, yeter ki birbirimize güvenelim” diye konuştu.

‘İHMALLER BİLİNÇLİ’ KUŞKUSU

Karabacak, öğrencilerin sorunların bir türlü çözülememesinin nedenini yönetenlerin KYK’lara sürekli bir mücadele alanı olarak yaklaşmasından kaynaklandığını söyledi. Karabacak, “Yönetenler KYK yurtlarından bir ihale koparmaya çalışıyor. Yerelde bu ihaleleri AKP'nin dar rant çevresi paylaşıyor. Bir denetim olmadığı için sorunlar ısrarla devam ediyor” dedi.

TÜGVA YÖNETİCİLERİ AYNI ZAMANDA GSB YÖNETİCİLERİ

Bazı yerlerde TÜGVA yöneticileri aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticileri. Kendi yurtlarına öğrencileri çekmek için KYK yurtlarındaki sorunların görmezden geliniyor olma ihtimali olduğunu söyleyen Karabacak, “Belli yerlerde tarikatlar aynı güce sahip. Biraz spekülatif ama öğrencilerin daha hızlı işçileşmesi için bütün bunların yapıldığını düşünmüyor değilim” diye konuştu.

“HER AN EVİNİZİN YAKININDAKİ PARKTA NÖBETE BAŞLAYABİLİRİZ”

Karabacak, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunlarla ilgili senenin başından beri çalıştıklarını söyledi. Barınamıyoruz Hareketi, bu senenin başında, sorunların tespiti ve çözümü için yöntemler içeren raporlar hazırlayıp Gençlik Spor Bakanlığına, KYK müdürlüğüne ve Kültür Turizm Bakanlığı’na verdi.

Kısa bir zaman içerisinde KYK yurt zirvesi düzenlemeyi düşündüklerini söyleyen Karabacak, bu zirvenin, her yurttan öğrencilerin sorunlarını anlatıp çözümlerini birlikte tartışacakları bir form olacağını ifade etti. Üniversite öğrencisi, “Bunlar şu an için güncel planlamalarımız. Bizi takip etmeye devam edin, her an evinizin yakınındaki parkta nöbete başlayabiliriz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem