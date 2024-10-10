KYK Yurdunda 'Tecavüz' İddiası! Validen İlk Açıklama Geldi

Mersin'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda bir kız öğrencinin zorla bir araca bindirilip tecavüze maruz bırakıldığı iddia edildi. Saldırganların elinden kaçarak araçtan atlayan genç kızın, yurda sığındığı da ileri sürüldü. Olayın ardından yüzlerce öğrenci yurt bahçesinde toplandı. Eylemlere, KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler de destek verdi.

ÖĞRENCİLER EYLEMDE: 'GÜVENLİĞİMİZ NEREDE?'

Güvenlik zafiyetini protesto eden öğrenciler “Kadına şiddete hayır!”, “Güvenliğimiz nerede?” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

ERKEKLER DE EYLEME KATILDI

Eyleme katılan öğrenciler, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Kız öğrencilere destek amacıyla KYK Erkek Yurdu’ndan da bir grup öğrenci eyleme katılarak, dayanışma gösterisinde bulundu. Erkek öğrenciler, “Kız arkadaşlarımız yalnız değildir!” sloganlarıyla destek verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganların kimliğini belirlemek için soruşturma başlatılırken, olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ve deliller incelendi. Ayrıca, genç kızın hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu da iddia edildi..

Eylem yapan öğrenciler, yurt çevresinde güvenlik kameralarının sayısının artırılmasını, giriş çıkışların daha sıkı denetlenmesini ve devriye gezen güvenlik görevlilerinin sayısının artırılmasını talep ediyor. Ayrıca, olayla ilgili şeffaf ve detaylı bir açıklama yapılmasını isteyen öğrenciler, yurt yönetiminin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

YETKİLİLER SESSİZ

KYK yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmezken, öğrenciler eylemlerine devam edeceklerini ve adalet için seslerini duyurmaya kararlı olduklarını belirtti.

VALİDEN AÇIKLAMA

Yurt yönetiminden açıklama gelmezken, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan konuyla ilgili konuştu. Pehlivan, Valilikte yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu'na gidiş güzergahındaki iki kız öğrenciye yönelik, bir araçta bulunan iki erkek tarafından uygunsuz ve rahatsız edici sözler söylendiği iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar geldiğini belirtti.

İhbar üzerine emniyet birimleri ve yurtta görevli ekiplerin hızla hareket edip olay yerine intikal ettiğini dile getiren Pehlivan, "Öğrencilerle birebir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet veya şikayet konusu bildirilmemiştir. Sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek yurdun dışında toplanan öğrencilerimiz, iddiaların asılsız olduğunun anlaşılması üzerine kaldıkları yurtlarına dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatın sürdüğünü anlattı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA İNCELEME

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan "cinsel saldırı" iddiasına değinen Vali Pehlivan, şöyle konuştu:

"Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu anlaşılmış olup bu tür sosyal medya paylaşımları yapan hesaplarla ilgili olarak 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Bu kapsamda, asılsız haber yaptığı ve yaydığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır."

"Yurtlarımızda barınan bütün öğrencilerimiz, ailelerinin bizlere emanetidir" diyen Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği birinci derecede önceliğimizdir. Bu konuda her türlü tedbir alınmış durumdadır ve tavizsiz şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi ve halkımızı tedirgin edecek, huzurunu bozacak provokatif haberlere itibar edilmemelidir."