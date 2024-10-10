'Mavi Dil' Hastalığı Alarmı: Mahalle Karantina Altına Alındı!

Hayvanlarda görülen mavi dil hastalığının tespit edilmesi nedeniyle Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.

Son Güncelleme:
'Mavi Dil' Hastalığı Alarmı: Mahalle Karantina Altına Alındı!

Adana’nın İmamoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı” denildi.

'Mavi Dil' Hastalığı Alarmı: Mahalle Karantina Altına Alındı! - Resim : 1

Osmaniye'de 'Mavi Dil' Paniği!Osmaniye'de 'Mavi Dil' Paniği!Yurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Tatil Kabusa Döndü! Rus Turistler Kayalık Alanda Mahsur Kaldı Tatil Kabusa Döndü! Rus Turistler Kayalık Alanda Mahsur Kaldı
Su Böreğine Lezzet Katan Tüyo! Bu Teknikle Hamur Olması Önleniyor Su Böreğine Lezzet Katan Tüyo! Bu Teknikle Hamur Olması Önleniyor
ATV'den Show TV'deki Bahar'a Final Yaptıracak Dizi! Yarın Set Başlıyor ATV'den Show TV'deki Bahar'a Final Yaptıracak Dizi! Yarın Set Başlıyor