Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza! Araç Gişelere Çarptı

Olay, saat 02.30 civarında Tayakadın mevkiinde, Ankara yönünde ilerleyen 34 DBP 294 plakalı hafif ticari araçta meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç gişelerin bariyerine çarptı ve sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak gişe ve yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkarırken, sağlık ekipleri ağır yaralıya olay yerinde müdahale etti. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kullanılmaz hâle gelen araç, çekici ile yoldan kaldırıldı. Otoyolda temizlik çalışmaları tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA