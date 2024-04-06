Kütahya CHP adayı Eyüp Kahveci'den YSK kararına tepki: 'Seçim sonuçlarının hazmedilememesi sorunu var'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya İl Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu 'oylar yeniden sayılsın' kararına itiraz eden CHP'nin başvurusunu karara bağladı.

YSK'nin aldığı kararda CHP'nin itirazı reddedilirken, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Kütahya'da 549 sandıktaki geçersiz oyların sayımına bugün başlanacak.

Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 29,25 oranla 40 bin 110 oy ile ikinci ve AKP’nin adayı Kamil Saraçoğlu da yüzde 27,71 oranla 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu.

MHP seçimin iptalini veya tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik talepte bulunurken AKP ise 125 sandıkta geçersiz oyların sayılmasını istemişti.

GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI SIRASINDA ARBEDE

Kütahya'da Belediye Başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların sayımı esnasında arbede yaşandı. MHP Kütahya İl Başkanı İlker Bükni oyların sayıldığı alana alınmamasına tepki gösterdi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı oy sayımına ilişkin itiraz nedeniyle oy sayımına henüz başlanmaması bina içerisinde de gerginliğe neden oldu.

Kütahya'da Belediye Başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların sayımı esnasında MHP Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, oyların sayıldığı yere alınmamasına tepki göstererek, "Milletvekili danışmanıyım diyen içeri gidiyor, listede adı yok. Ben Ocak başkanıyım, dışarıda bekliyorum" dedi.

Öte yandan, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı oy sayımına ilişkin itiraz nedeniyle oy sayımına henüz başlanmaması bina içerisinde de gerginliğe neden oldu.

'CHP'nin Farkla Almış Olduğu Seçim Sonuçlarının Hazmedilememesi Sorunu Var'

Kahveci, geçersiz oyların yeniden sayılmasını şöyle değerlendirdi:

"Kütahya'da yapılan yerel seçimler sonrası, salı günü itibariyle partilerin itiraz süreçlerinin son saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi seçimin iptali yönünde bir talepte bulundu. Eğer iptali olmadığı takdirde tüm sandıkların yeniden sayılması yönünde talepte bulundu. İlçe Seçim Kurulu bu talebi reddetti. Ardından aynı anda AKP'nin 15 sandıkta geçersiz oyların sayılması talebi vardı. İlçe seçim kurulunun kararının ardından, İl seçim kurulu bu taleplerin değerlendirmelerini yaptı ve AKP ile MHP'nin taleplerini birleştirerek 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayılmasına yönelik karar verdi. Bugün saat 14.00'de 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımı gerçekleştirilecek. Burada biz bu sandıklarda gerekli incelemeleri yaptık. Yüzde 60'ının 'boş' olduğu, bir kısmının 'çift oy' kullandığını ve 'zarflarda yabancı cisimlerin' olduğunu gördük. Herhangi bir şekilde seçim sonucunu etkileyecek bir yapı göremedik. Burada CHP'nin 40 bin 712 oyla, 632 farkla almış olduğu seçim sonuçlarının hazmedilememesi, sindirilememesi sorunu var. Dolayısıyla halkın iradesi tecelli etmiştir. İradenin üzerinde de irade olamaz. Bunu da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bugün inşallah o hak ettiğimiz mazbata CHP'ye teslim edilecek."