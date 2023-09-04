Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.26'de, merkez üssü Ege Denizi - Kuşadası Körfezi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

Deprem Aydın ve İzmir’de de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.