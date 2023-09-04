Selin bilançosu ağır! Farklı şehirlerden acı haberler geldi: 3 ölü, 1 kayıp

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin birden fazla ilinde meydana gelen sellerde toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Kayıp vatandaşların olduğu bildirildi.

AKSARAY

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Aksaray ilimizde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmiş olup bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş; bir vatandaşımızın sele kapıldığı bilgisi alınmıştır. Kayıp vatandaşımızın arama çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar değerlendirmekte ve Ekiplerimiz tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” dedi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz” hatırlatması yapıldı.

NEVŞEHİR

AFAD, ayrıca, “Nevşehir ilimizde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Sel ve su baskınları sonucunda Gülşehir ilçesi Tuzköyü mahallesinde iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz” duyurusunu yaptı.

Gülşehir Yolu’nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki 40 EK 339 plakalı araç sel sularına kapıldı. Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu. Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.

SAMSUN

AFAD, Samsun’da da metrekareye düşen yağış miktarının merkezde 79 mm, Canik ilçesinde 128 mm ve İlkadım ilçesinde 149 mm olarak ölçüldüğünü ve diğer ilçelerin de yoğun yağış aldığını açıkladı. “İl genelinde 1572 personel, 305 iş makinesi, 137 kamyon ve 198 araç ile sahada çalışmalar devam etmektedir” denilen açıklamada, “Sel ve su baskınları nedeniyle AFAD ekiplerince 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. İl genelindeki yağışlar ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.