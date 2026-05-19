Küresel Sumud Filosu'na Bir İsrail Saldırısı Daha

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan teknelere İsrail askerleri tarafından yeni bir saldırı başlatıldı.

İKİ TEKNEYE MÜDAHALE

İsrail askerleri şu ana dek Andros ve Zefiro isimli teknelere müdahale etti.

Teknelerdeki mürettebatlar gözaltına alınırken, canlı yayın kameraları da devre dışı bırakıldı.

DÜNKÜ SALDIRININ ARDINDAN FİLO YOLUNA DEVAM ETTİ

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırısına rağmen bazı tekneler yoluna devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından, filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Alcyone, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elengi" adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un ise yaklaşık 120 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada, 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi.

İsrail basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi