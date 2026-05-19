Zonguldak'ta Kaçak Ocakta Can Pazarı! Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte, 46 yaşındaki işçi Erol Türksever toprak altında kaldı. Ekipler tarafından ocaktan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluştu. Çalışanlardan Erol Türksever (46) göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ocaktan çıkarılan Türksever, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türksever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA-DHA

