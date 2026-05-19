Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 Milyon Lira Çevre Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü’ne atık su deşarj edildiği gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı.

Son Güncelleme:
Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 Milyon Lira Çevre Cezası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gelen ihbarı değerlendiren bakanlık ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Mogan Parkı’nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjı yapıldığını tespit etti. İnceleme sonucu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp, Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi. Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin TL idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

İKİ BAKANLIK, DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ YAPTI

Geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü'nden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürüttüğü 'Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi' ile 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 Milyon Lira Çevre Cezası - Resim : 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Zonguldak'ta Kaçak Ocakta Can Pazarı! Bir İşçi Hayatını Kaybetti Zonguldak'ta Kaçak Ocakta Can Pazarı! Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay'ın Ölümünde Cinayet Şüphesi: Oğlu Gözaltına Alındı Mango'nun Kurucusu İsak Andiç Ermay'ın Ölümünde Cinayet Şüphesi: Oğlu Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Baraj Taşma Noktasına Geldi, Tokat'ta Büyük Tahliye Başladı! Evler ve İş Yerleri Apar Topar Boşaltılıyor Baraj Taşma Noktasına Geldi, Büyük Tahliye Başladı! Evler ve İş Yerleri Apar Topar Boşaltılıyor
Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek' 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek'
Mersin'de 6 Kişiyi Katleden Saldırgan Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti Mersin'de 6 Kişiyi Katleden Saldırgan Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sağlık Bakanlığı'ndan Devrim Gibi Düzenleme: Sağlık Raporlarında e-Devlet ve e-Rapor Zorunluluğu Sağlık Bakanlığı'ndan Devrim Gibi Düzenleme: Sağlık Raporlarında e-Devlet ve e-Rapor Zorunluluğu
Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Yakan MASAK Takibini Anlattı Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Yakan MASAK Takibini Anlattı