Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 Milyon Lira Çevre Cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gelen ihbarı değerlendiren bakanlık ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Mogan Parkı’nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjı yapıldığını tespit etti. İnceleme sonucu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp, Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi. Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin TL idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

İKİ BAKANLIK, DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ YAPTI

— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) May 19, 2026

Geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü'nden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürüttüğü 'Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi' ile 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimleri sürüyor.

Kaynak: DHA