Kültür ve Turizm Bakanlığından 44 belgesele 10 milyon 355 bin liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 44 belgesel film yapım projesine 10 milyon 335 bin lira destek sağladığını duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından 44 belgesele 10 milyon 355 bin liralık destek

Sinema sektöründe nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip olan bakanlık desteklerini sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu belirledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl 191 belgesel film proje başvurusunu değerlendiren kurulun 44 proje için 10 milyon 335 bin lira destek verilmesine karar verdiği belirtildi.

SİNEMA SEKTÖRÜNE 44,9 MİLYON LİRALIK DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz ay 23 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 840 bin lira, 28 kısa film yapım projesine 3 milyon 846 bin lira, 9 kısa animasyon film yapım projesine 935 bin lira, 87 yerli film gösterim projesine de 27 milyon 935 bin lira destek sağlamıştı. Belgesel film yapımlarına aktarılan yeni destekle birlikte bu yıl içinde sinema sektörüne aktarılan toplam destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaştı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım ile uzun metrajlı sinema film yapımına ilişkin başvuruların ise mayıs ayı sonuna kadar değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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