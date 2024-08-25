Kucağında Çocukla Araç Kullandı!

Mersin'de bir sürücü, kucağında çocukla araç kullanırken dronla tespit edildi. Sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kucağında Çocukla Araç Kullandı!

Mersin'de trafik denetiminde kucağında çocukla araç kullandığı dron ile tespit edilen sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda denetim yaptı. Denetim sırasında araç sürücüsünün kucağında çocukla trafikte seyretmesi dron ile tespit edildi. Ekipleri görünce bir akaryakıt istasyonuna girip çocuğu arka koltuğa alan sürücü, uygulama noktasında durduruldu.

Sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

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