Kritik Başlıklar Masada: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.53'te başladı.

Bugün açıklanan ve Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü ortaya koyan TÜİK verilerinin kabinenin en sıcak ekonomik başlığı olması bekleniyor. Sıkı para politikasının üretime etkileri, enflasyonla mücadele programı ve Temmuz ayında milyonlarca memur ile emeklinin maaşlarına yapılacak zam senaryoları ekonomi yönetiminin sunumuyla masaya yatırılacak.

ORTA DOĞU’DAKİ SICAK GELİŞMELER

Kabinenin bir diğer gündem maddesini ise sınır ötesindeki hareketlilik oluşturuyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyrut'u vurma talimatı ve İran’ın "Ateşkes biter" çıkışıyla Orta Doğu'da tırmanan savaş tamtamları ile bölgedeki Türk askeri unsurlarının güvenliği güvenlik bürokrasisi tarafından kabineye aktarılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek geleneksel "Millete Sesleniş" konuşmasını yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

