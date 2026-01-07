Korkunç Saldırı! Antrenmanda Kulüp Başkanını Vurdular
Türkiye Kadın Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol Kulübü’nün Başkanı Ömer Çetin, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısında yaralandı.
Olay, gündüz saatlerinde Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Spor Salonu’nda yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, spor salonunda bulunan Çetin’e tabancayla ateş açan şüpheli, bacağına isabet eden kurşunla yaralanmasına neden oldu. Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı, izini kaybettirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Çetin’in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
