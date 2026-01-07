Korkunç Saldırı! Antrenmanda Kulüp Başkanını Vurdular

Türkiye Kadın Basketbol Ligi ekiplerinden Adana Nova Basketbol Kulübü’nün Başkanı Ömer Çetin, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Son Güncelleme:
Korkunç Saldırı! Antrenmanda Kulüp Başkanını Vurdular
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, gündüz saatlerinde Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Spor Salonu’nda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, spor salonunda bulunan Çetin’e tabancayla ateş açan şüpheli, bacağına isabet eden kurşunla yaralanmasına neden oldu. Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı, izini kaybettirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Çetin’in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü! 5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü!
Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında
Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Beşiktaş'ta Ani Veda! Yıldız Oyuncu Ayrıldı Beşiktaş'ta Ani Veda!