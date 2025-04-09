Korkunç Kaza: Şarampole Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Yarıkkaya köyü yakınlarında korkunç bir kaza yaşandı. A.A. yönetimindeki araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulup şarampole düşen otomobil, kayalıklara çarparak durdu. Kazanın ardından araçta bulunan sürücü A.A. ve yanındaki S.A. yaralandı.

Olayı gören çevredekiler hemen ekipleri arayarak ambulans talep etti. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlatırken, kazanın nedenine dair soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA