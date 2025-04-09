Korkunç Kaza: Şarampole Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da korkunç bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan sürücünün kullandığı otomobil, şarampole düşüp kayalıklara çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Korkunç Kaza: Şarampole Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Yarıkkaya köyü yakınlarında korkunç bir kaza yaşandı. A.A. yönetimindeki araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Korkunç Kaza: Şarampole Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Yaralandı - Resim : 1

Savrulup şarampole düşen otomobil, kayalıklara çarparak durdu. Kazanın ardından araçta bulunan sürücü A.A. ve yanındaki S.A. yaralandı.

Olayı gören çevredekiler hemen ekipleri arayarak ambulans talep etti. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlatırken, kazanın nedenine dair soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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